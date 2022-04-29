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Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Обнародована повестка очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
29 апреля 2022 г. 16:16
Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания, которое состоится 5 мая, вошли 20 вопросов:

1. Ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми;

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О продовольственной безопасности» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и Гражданский кодекс Азербайджанской Республики;

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения» и «О психиатрической помощи»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О культурной столице Азербайджана – городе Шуша» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности», «Об охране памятников истории и культуры», «О физической культуре и спорте», «О культуре» и «О рекламе» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальных пособиях» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об онкологической помощи» и «О государственной помощи лицам, заболевшим рассеянным склерозом» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О прохождении службы в органах юстиции» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (второе чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» и «Об образовании» (второе чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики «За отличие в области охраны окружающей среды» (первое чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О частной медицинской деятельности», «О лотереях» и «О физической культуре и спорте» (первое чтение);

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республик «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергетической эффективности»" (первое чтение);

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «Об энергетике», «О безопасности гидротехнических сооружений» и «Об обеспечении единства измерений» (первое чтение).

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

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