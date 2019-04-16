Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

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Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 23 апреля.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 17 вопросов.

Это - проекты поправок в законопроект "Об избрании членов Совета вещания Общественной телерадиовещательной компании", в законы "О разведочной и контрразведочной деятельности", "О трудовых пенсиях", "О рынке ценных бумаг", "О стандартизации" и др., в том числе изменения в Гражданский кодекс и кодекс Административных проступков.