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Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Обнародована повестка назначенного на 12 мая пленарного заседания Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
8 мая 2023 г. 19:21
Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка назначенного на 12 мая пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщили Report в парламенте, в повестку заседания вошли 22 вопроса.

Среди них: ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда, законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Великобритании о международных автомобильных перевозках, законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали "За заслуги в области разминирования", "Об общественном участии", "О госслужбе", проекты поправок в Семейный и Гражданский кодексы и др.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin mayın 12-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb

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