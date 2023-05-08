Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка назначенного на 12 мая пленарного заседания Милли Меджлиса.

Обнародована повестка назначенного на 12 мая пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщили Report в парламенте, в повестку заседания вошли 22 вопроса.

Среди них: ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда, законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Великобритании о международных автомобильных перевозках, законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали "За заслуги в области разминирования", "Об общественном участии", "О госслужбе", проекты поправок в Семейный и Гражданский кодексы и др.