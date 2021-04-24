Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

В повестку заседания включены 8 вопросов

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 27 апреля.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 8 вопросов:

- избрание членов и заменяющих членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики;

- утверждение Устава Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПАОЭС);

- законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" (третье чтение);

- законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры" (третье чтение);

- законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедования" (второе чтение);

- законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (второе чтение);

- законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О заботе государства о лицах, больных сахарным диабетом", "О донорстве крови и ее компонентов", "О профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних", "Об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана", "О пчеловодстве", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "Об образовании", "О физической культуре и спорте", "О приобретении земель для государственных нужд", "О борьбе с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека" и "О пресечении бытового насилия" (второе чтение);

- законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в законы Азербайджанской Республики "О заботе государства о лицах с рассеянным склерозом", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения", "О защите зеленых насаждений", "Об обязательной диспансеризации детей", "Об ограничении использования табачной продукции", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью", "О психологической помощи" и "Об общем образовании" (второе чтение).