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Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса

Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса В связи с этим вопрос "О реорганизации счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" будет обсужден на пленарном заседании парламента 1 февраля
Милли Меджлис
21 января 2021 г. 11:21
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса

Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса.

Как стало известно Report, в связи с этим вопрос "О реорганизации счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" будет обсужден на пленарном заседании парламента 1 февраля.

Решением состав счетной палаты Милли Меджлиса будет организован как приведено ниже:

1. Аллахвердиев Эльнур Марат оглу,

2. Алиев Рауф Асиф оглу,

3. Гаджиев Эмин Меджид оглу,

4. Гулиев Эльдар Аллахяр оглу,

5.Гусейнова Севиндж Амирахмед оглу,

6.Велиева Садагат Сулейман гызы,

7. Забелин Михаил Юрьевич.

Действующий председатель счетной комиссии Эльдар Гулиев подтвердил информацию для Report.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin Hesablayıcı komissiyasının tərkibi açıqlandı - SİYAHI - EKSKLÜZİV

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