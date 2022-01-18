Обнародован план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса

Определен план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2022 года.

Определен план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2022 года.

Как сообщает Report, в ходе сессии планируется рассмотрение новых законопроектов, а также продолжение обсуждения в очередных чтениях законопроектов, оставшихся с предыдущей сессии.

Среди них законопроекты «О высшем образовании», «О пищевой безопасности», «О репродуктивном здоровье», «О статусе военнослужащих», «О сохранении нематериального культурного наследия», «Об оценочной деятельности».

Кроме того, планируется рассмотреть законопроекты, которые представлены и будут представлены в качестве законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.