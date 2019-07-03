Объявлена повестка очередного пленарного заседания внеочередной сессии ММ

Объявлена повестка очередного пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку предстоящего 9 июля заседания включено 38 вопросов.

Это - проекты изменений в законы "О судах и судьях", "О государственной пошлине", "О трудовой пенсии", "О дорожном движении", а также Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках.

Проект изменений обсудят во 2-ом и 3-ем чтении.

Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год".