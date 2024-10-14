Нуман Куртулмуш: Открытие Зангезурского коридора создаст большие возможности для тюркского мира

Нуман Куртулмуш: Открытие Зангезурского коридора создаст большие возможности для тюркского мира

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочей поездки в Женеву встретилась с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, Куртулмуш выразил удовлетворение успешным развитием братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Председатель турецкого парламента отметил, что после 44-дневной Отечественной войны в регионе сложились новые реалии, и в этом контексте масштабные строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, открытие Зангезурского коридора создадут большие возможности для тюркского мира.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что две братские страны выступают с общей позиции по всем вопросам, в том числе поддерживают друг друга в международных организациях.

Во время беседы было отмечено, что обе страны выступают за мир и сотрудничество в регионе.

На встрече также была подчеркнута важность совместной работы парламентов на многосторонних платформах в контексте борьбы с изменением климата.