О нас

Нуман Куртулмуш: Открытие Зангезурского коридора создаст большие возможности для тюркского мира

Нуман Куртулмуш: Открытие Зангезурского коридора создаст большие возможности для тюркского мира Нуман Куртулмуш: Открытие Зангезурского коридора создаст большие возможности для тюркского мира
Милли Меджлис
14 октября 2024 г. 18:15
Нуман Куртулмуш: Открытие Зангезурского коридора создаст большие возможности для тюркского мира

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочей поездки в Женеву встретилась с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, Куртулмуш выразил удовлетворение успешным развитием братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Председатель турецкого парламента отметил, что после 44-дневной Отечественной войны в регионе сложились новые реалии, и в этом контексте масштабные строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, открытие Зангезурского коридора создадут большие возможности для тюркского мира.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что две братские страны выступают с общей позиции по всем вопросам, в том числе поддерживают друг друга в международных организациях.

Во время беседы было отмечено, что обе страны выступают за мир и сотрудничество в регионе.

На встрече также была подчеркнута важность совместной работы парламентов на многосторонних платформах в контексте борьбы с изменением климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоSpeaker of Azerbaijani parliament meets with her Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin parlament sədrləri ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər

Самое читаемое

Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
9 октября 2024 г. 11:21
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла
8 октября 2024 г. 12:40
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
11 октября 2024 г. 04:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi