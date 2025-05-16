Новый законопроект: жалобы на кражи с карт будут рассматриваться за 24 часа

Новый законопроект: жалобы на кражи с карт будут рассматриваться за 24 часа

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял поправки, согласно которым жалобы на кражи с банковских карт должны рассматриваться в течение 24 часов.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс были вынесены на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания.

В последнее время участились случаи хищения денежных средств с банковских карт граждан с использованием современных информационных технологий. Для обеспечения оперативности преследования этих преступлений в проект предлагается внести соответствующие изменения в статьи 446 и 447 УПК.

Согласно законодательству, прокурор может получить сведения, составляющие личную, семейную, государственную, коммерческую или профессиональную тайну, в том числе сведения о финансовых операциях, состоянии банковских счетов и уплате налогов, только на основании постановления суда.

Поправки обязывают суды рассмотреть ходатайство следователя о доступе к этим данным в течение 24 часов в случаях, когда следственные действия являются безотлагательными.