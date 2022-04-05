Новый законопроект ”Об инвестиционной деятельности" принят в I чтении

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса новый законопроект “Об инвестиционной деятельности” был вынесен на обсуждение в первом чтении.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса новый законопроект “Об инвестиционной деятельности” был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он подчеркнул важность проекта, представленного на обсуждение, отметил его общий рамочный характер и охарактеризовал документ как важный шаг вперед с точки зрения улучшения структуры экономики, бизнес-среды, повышения инвестиционной привлекательности.

Документ был вынесен на голосование и принят в I чтении.