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Новый законопроект ”Об инвестиционной деятельности" принят в I чтении

Новый законопроект ”Об инвестиционной деятельности" принят в I чтении На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса новый законопроект “Об инвестиционной деятельности” был вынесен на обсуждение в первом чтении.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 17:06
Новый законопроект ”Об инвестиционной деятельности принят в I чтении

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса новый законопроект “Об инвестиционной деятельности” был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он подчеркнул важность проекта, представленного на обсуждение, отметил его общий рамочный характер и охарактеризовал документ как важный шаг вперед с точки зрения улучшения структуры экономики, бизнес-среды, повышения инвестиционной привлекательности.

Документ был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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