Новый законопроект "Об арбитраже" рекомендован к пленарному заседанию Милли Меджлиса

Состоялось заседание Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Состоялось заседание Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает Report, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, глава комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что в повестку дня включено обсуждение одного вопроса - законопроекта “Об арбитраже” в первом чтении.

Али Гусейнли отметил, что проект состоит из 8 глав и 59 статей, проинформировал об основных понятиях, отраженных в документе, сфере применения закона, формах и принципах организации арбитража, рассматриваемых там делах, арбитражном соглашении, арбитражном разбирательстве и других вопросах.

Законопроект рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.