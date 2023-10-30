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Новый законопроект "Об арбитраже" рекомендован к пленарному заседанию Милли Меджлиса

Новый законопроект "Об арбитраже" рекомендован к пленарному заседанию Милли Меджлиса Состоялось заседание Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Милли Меджлис
30 октября 2023 г. 17:50
Новый законопроект Об арбитраже рекомендован к пленарному заседанию Милли Меджлиса

Состоялось заседание Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает Report, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, глава комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что в повестку дня включено обсуждение одного вопроса - законопроекта “Об арбитраже” в первом чтении.

Али Гусейнли отметил, что проект состоит из 8 глав и 59 статей, проинформировал об основных понятиях, отраженных в документе, сфере применения закона, формах и принципах организации арбитража, рассматриваемых там делах, арбитражном соглашении, арбитражном разбирательстве и других вопросах.

Законопроект рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

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