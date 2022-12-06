Новый законопроект "О политических партиях" обсуждается во II чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении обсуждается новый законопроект "О политических партиях".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении обсуждается новый законопроект "О политических партиях".

Как сообщает Report, информацию о проекте предоставил заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли.

Он отметил, что при разработке проекта был изучен опыт передовых стран, учтены политические системы и национальные особенности страны, а также рекомендации Венецианской комиссии по регулированию деятельности политических партий.

Законопроект состоит из 6 глав и 30 статей.

Затем законопроект был представлен на обсуждение депутатов.