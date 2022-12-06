О нас

Новый законопроект "О политических партиях" обсуждается во II чтении

Новый законопроект "О политических партиях" обсуждается во II чтении На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении обсуждается новый законопроект "О политических партиях".
Милли Меджлис
6 декабря 2022 г. 11:49
Новый законопроект О политических партиях обсуждается во II чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении обсуждается новый законопроект "О политических партиях".

Как сообщает Report, информацию о проекте предоставил заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли.

Он отметил, что при разработке проекта был изучен опыт передовых стран, учтены политические системы и национальные особенности страны, а также рекомендации Венецианской комиссии по регулированию деятельности политических партий.

Законопроект состоит из 6 глав и 30 статей.

Затем законопроект был представлен на обсуждение депутатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MM-də “Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsi II oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb

Самое важное

По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Президент Азербайджана принял помощника президента России
Президент Азербайджана принял помощника президента России
5 декабря 2022 г. 13:25
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
ФотоПроводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
5 декабря 2022 г. 10:43
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
4 декабря 2022 г. 17:51
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
3 декабря 2022 г. 19:26
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
2 декабря 2022 г. 18:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
2 декабря 2022 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi