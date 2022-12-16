Парламент принял в последнем чтении новый законопроект "О политических партиях"

Новый законопроект "О политических партиях" принят в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Новый законопроект "О политических партиях" принят в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, информацию о проекте предоставил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли.

Он отметил, что при разработке проекта был изучен опыт передовых стран, учтены политические системы и национальные особенности страны, а также рекомендации Венецианской комиссии по регулированию деятельности политических партий.

Законопроект состоит из 6 глав и 30 статей.



Затем законопроект был представлен на обсуждение депутатов.



После обсуждений новый законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Отметим, что действующий законопроект "О политических партиях" был принят в 1992 году.