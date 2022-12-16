О нас

Парламент принял в последнем чтении новый законопроект "О политических партиях" 

Парламент принял в последнем чтении новый законопроект "О политических партиях"  Новый законопроект "О политических партиях" принят в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
16 декабря 2022 г. 12:17
Парламент принял в последнем чтении новый законопроект О политических партиях 

Новый законопроект "О политических партиях" принят в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, информацию о проекте предоставил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли.

Он отметил, что при разработке проекта был изучен опыт передовых стран, учтены политические системы и национальные особенности страны, а также рекомендации Венецианской комиссии по регулированию деятельности политических партий.

Законопроект состоит из 6 глав и 30 статей.

Затем законопроект был представлен на обсуждение депутатов.

После обсуждений новый законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Отметим, что действующий законопроект "О политических партиях" был принят в 1992 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani Parliament adopts draft law ‘On Political Parties’ in third reading 
Версия на азербайджанском языке "Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsi sonuncu oxunuşda qəbul edilib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Депутат об акции в Карабахе: Требования протестующих справедливы
Депутат об акции в Карабахе: Требования протестующих справедливы
16 декабря 2022 г. 11:26
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
16 декабря 2022 г. 11:06
Хиджран Гусейнова: В будущем могут потребоваться изменения законодательства о предпринимательстве
Хиджран Гусейнова: В будущем могут потребоваться изменения законодательства о предпринимательстве
14 декабря 2022 г. 12:20
21% предпринимателей в Азербайджане составляют женщины
21% предпринимателей в Азербайджане составляют женщины
14 декабря 2022 г. 11:58
50 предпринимательниц выразили желание работать на деоккупированных территориях
50 предпринимательниц выразили желание работать на деоккупированных территориях
14 декабря 2022 г. 11:43
Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса
Объявлены дата и повестка очередного пленарного заседания Милли меджлиса
13 декабря 2022 г. 18:19
Проект о штрафе в размере 12 тыс. манатов за изменение номера IMEI телефонов принят в I чтении
Проект о штрафе в размере 12 тыс. манатов за изменение номера IMEI телефонов принят в I чтении
9 декабря 2022 г. 13:46
Законопроект о штрафе за изменение номера IMEI телефонов принят в первом чтении
Законопроект о штрафе за изменение номера IMEI телефонов принят в первом чтении
9 декабря 2022 г. 13:37
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
Расширяются полномочия Национальной превентивной группы аппарата омбудсмена
Расширяются полномочия Национальной превентивной группы аппарата омбудсмена
9 декабря 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi