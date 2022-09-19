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На осенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться новый законопроект о политических партиях

На осенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться новый законопроект о политических партиях Новый законопроект "О политических партиях" включен в план работы осенней сессии Милли Меджлиса. Как сообщает Report, об этом сказал вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по общественным союзам и религиозным организациям
Милли Меджлис
19 сентября 2022 г. 14:31
На осенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться новый законопроект о политических партиях

Новый законопроект "О политических партиях" включен в план работы осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по общественным союзам и религиозным организациям Фазаил Ибрагимли на заседании комитета.

Он отметил, что в парламенте состоятся обсуждения законопроекта с участием депутатов, представителей политических партий и экспертов.

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Версия на азербайджанском языке "Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsi Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirə ediləcək

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