На осенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться новый законопроект о политических партиях

На осенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться новый законопроект о политических партиях

Новый законопроект "О политических партиях" включен в план работы осенней сессии Милли Меджлиса. Как сообщает Report, об этом сказал вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по общественным союзам и религиозным организациям

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Новый законопроект "О политических партиях" включен в план работы осенней сессии Милли Меджлиса.



Как сообщает Report, об этом сказал вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по общественным союзам и религиозным организациям Фазаил Ибрагимли на заседании комитета.



Он отметил, что в парламенте состоятся обсуждения законопроекта с участием депутатов, представителей политических партий и экспертов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram