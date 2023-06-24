Новый законопроект "О государственных закупках" принят в первом чтении

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в первом чтении был принят новый законопроект "О государственных закупках".

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в первом чтении был принят новый законопроект "О государственных закупках".

Как сообщает Report, проект представил председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Проект предусматривает проведение закупок только через специальный портал, размещение объявлений о тендерах на портале, и осуществление закупок, связанных с конфиденциальной информацией, а также процедур по этим закупкам на бумажных носителях.

В документе прописаны также планирование и этапы закупок, формирование закупочной комиссии и ответственность комиссии, показатели соответствия поставщиков, оценка предложений, подготовка отчета о закупке и другие требования к договору, включая условия прекращения закупки.