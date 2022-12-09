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Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении

Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 12:39
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении

Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили представил информацию о проекте.

Депутат отметил, что проект состоит из 8 глав и 40 статей.

Было отмечено, что стимулирующие меры, льготы по налоговым и другим государственным платежам, дополнительная финансовая поддержка, гарантии, освобождения и компенсации, предусмотренные законом "Об инвестиционной деятельности", будут применены и к проекту государственно-частного партнерства.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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