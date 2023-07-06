В III чтении утверждены новые штрафы для занимающихся покупкой и продажей товаров в рассрочку

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли меджлиса в III чтении был одобрен законопроект, предусматривающий штрафы до 12 тысяч манатов для лиц, занимающихся покупкой и продажей товаров в рассрочку, не предоставивших должным образом и своевременно

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли меджлиса в III чтении был одобрен законопроект, предусматривающий штрафы до 12 тысяч манатов для лиц, занимающихся покупкой и продажей товаров в рассрочку, не предоставивших должным образом и своевременно информацию о своих кредитных историях.

Как сообщает Report, речь идет о проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно изменению, за непредставление в установленном настоящим законом порядке или неполное и несвоевременное представление в кредитное бюро данных о своей кредитной истории, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 10 000 до 12 000 манатов.