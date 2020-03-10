Кандидат на пост спикера Милли Меджлиса от ПЕА - БИОГРАФИЯ

Сахиба Гафарова, кандидатуру которой партия "Ени Азербайджан" выдвинула на пост спикера Милли Меджлиса, родилась в 1955 году.

Как сообщает Report, С.Гафарова окончила с отличием Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы и Азербайджанский университет языков (филология английского языка).

С 1981-го года и по сей день работает в Бакинском славянском университете. В 2000-2004 годы работала на должности декана факультета западноевропейских языков и завкафедрой английской филологии в Западном университете. Была проректором по международным связям Бакинского славянского университета.

Сахиба Гафарова является экспертом по теории литературы, современной русской и американской литературе. Является автором более 70 научных и учебно-методических работ, программ, учебных пособий. Занимается гендерными проблемами в филологии.

Является азербайджанским ученым, доктором филологических наук, профессор.