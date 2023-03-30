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Нотариусы не смогут требовать оплаты транспортных расходов с тех, кто помещен в учреждения соцобслуживания

Нотариусы не смогут требовать оплаты транспортных расходов с тех, кто помещен в учреждения соцобслуживания В Азербайджане нотариусы не смогут требовать оплаты транспортных расходов у лиц, помещенных в учреждения социального обслуживания
Милли Меджлис
30 марта 2023 г. 11:56
Нотариусы не смогут требовать оплаты транспортных расходов с тех, кто помещен в учреждения соцобслуживания

В Азербайджане нотариусы не смогут требовать оплаты транспортных расходов у лиц, помещенных в учреждения социального обслуживания.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в Закон ”О нотариате“.

В настоящее время, если возникает необходимость выезда нотариуса для совершения нотариальных действий за пределы его места работы, фактические транспортные расходы оплачиваются заинтересованными лицами.

Согласно поправке, нотариус, приглашенный для выдачи доверенности лицами, помещенными в учреждения социального обслуживания, не может требовать от них транспортных расходов. Нотариус не сможет отказать в совершении нотариальных действий из-за неуплаты транспортных расходов.

Проект был рассмотрен сегодня в первом чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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Версия на азербайджанском языке Notariuslar sosial xidmət müəssisələrinə yerləşdirilənlərdən nəqliyyat xərclərini tələb edə bilməyəcək

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