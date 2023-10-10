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Николае Чукэ: Румыния всегда признавала территориальную целостность Азербайджана

Николае Чукэ: Румыния всегда признавала территориальную целостность Азербайджана Румыния всегда признавала территориальную целостность Азербайджана и в очередной раз подтверждает поддержку мирного плана.
Милли Меджлис
10 октября 2023 г. 20:09
Николае Чукэ: Румыния всегда признавала территориальную целостность Азербайджана

Румыния всегда признавала территориальную целостность Азербайджана и в очередной раз подтверждает поддержку мирного плана.

Как передает Report, об этом заявил председатель Сената Румынии Николае Чукэ на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Н.Чукэ сказал, что минирование территорий привело к ужасным последствиям, и выразил надежду, что в результате переговоров в скором времени будет подписано мирное соглашение.

Сахиба Гафарова поблагодарила румынскую сторону за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На встрече также говорилось о локальных антитеррористических мероприятиях Азербайджана, их результатах, мерах, проводимых в направлении реинтеграции жителей Карабаха армянского происхождения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNikolae Çuka: Rumıniya hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb

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