Николае Чукэ: Румыния всегда признавала территориальную целостность Азербайджана

Румыния всегда признавала территориальную целостность Азербайджана и в очередной раз подтверждает поддержку мирного плана.

Румыния всегда признавала территориальную целостность Азербайджана и в очередной раз подтверждает поддержку мирного плана.

Как передает Report, об этом заявил председатель Сената Румынии Николае Чукэ на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Н.Чукэ сказал, что минирование территорий привело к ужасным последствиям, и выразил надежду, что в результате переговоров в скором времени будет подписано мирное соглашение.

Сахиба Гафарова поблагодарила румынскую сторону за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На встрече также говорилось о локальных антитеррористических мероприятиях Азербайджана, их результатах, мерах, проводимых в направлении реинтеграции жителей Карабаха армянского происхождения.