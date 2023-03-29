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В Азербайджане вводится запрет на подключение к водно-канализационным сетям незаконных построек

В Азербайджане вводится запрет на подключение к водно-канализационным сетям незаконных построек В Азербайджане запрещается подключение построенных без разрешения объектов к сетям водоснабжения и канализации.
Милли Меджлис
29 марта 2023 г. 11:15
В Азербайджане вводится запрет на подключение к водно-канализационным сетям незаконных построек

В Азербайджане запрещается подключение построенных без разрешения объектов к сетям водоснабжения и канализации.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О водоснабжении и водоотведении“.

Проект поправок разработан в целях установления правовых оснований запрета на подключение к системам газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электро- или теплоснабжения объектов, построенных или строящихся без соблюдения требований градостроительного и строительного законодательства.

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