В Азербайджане вводится запрет на подключение к водно-канализационным сетям незаконных построек

В Азербайджане запрещается подключение построенных без разрешения объектов к сетям водоснабжения и канализации.

В Азербайджане запрещается подключение построенных без разрешения объектов к сетям водоснабжения и канализации.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О водоснабжении и водоотведении“.

Проект поправок разработан в целях установления правовых оснований запрета на подключение к системам газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электро- или теплоснабжения объектов, построенных или строящихся без соблюдения требований градостроительного и строительного законодательства.