Незаконно проживающим в Азербайджане иностранцам запретят заключать браки с гражданами страны

Иностранцам, незаконно проживающим в Азербайджане, будет запрещено вступать в брак с гражданином страны.

Иностранцам, незаконно проживающим в Азербайджане, будет запрещено вступать в брак с гражданином страны.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в Семейный кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

В документе отмечается, что многие иностранцы, проживающие на территории Азербайджана без регистрации или не имеющие документов, дающих право на пребывание или проживание, заключают брак с гражданином Азербайджана, чтобы остаться в стране. Это обстоятельство, вместе с возможным злоупотреблением установленными законодательством привилегиями для иностранцев, находящихся в браке с гражданином Азербайджана, негативно влияет на эффективность мер, принимаемых для предотвращения незаконной миграции.

В проекте предлагается внести поправки в статью 12 Семейного кодекса, согласно которым к числу лиц, между которыми не допускается заключение брака, должны быть добавлены иностранцы или лица без гражданства, незаконно пребывающие или проживающие на территории страны.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.