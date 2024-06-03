О нас

Незаконно проживающие в Азербайджане иностранцы не смогут оформить брак с гражданином страны

Незаконно проживающие в Азербайджане иностранцы не смогут оформить брак с гражданином страны Иностранцам, незаконно проживающим в Азербайджане, будет запрещено вступать в брак с гражданином страны.
Милли Меджлис
3 июня 2024 г. 14:27
Незаконно проживающие в Азербайджане иностранцы не смогут оформить брак с гражданином страны

Иностранцам, незаконно проживающим в Азербайджане, будет запрещено вступать в брак с гражданином страны.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложено внести в Семейный кодекс.

В документе отмечается, что многие иностранцы, проживающие на территории Азербайджана без регистрации или находящиеся длительное время без документов, дающих право на пребывание или проживание, выбирают заключение брака с гражданином Азербайджана в качестве возможного легкого способа не покидать территорию страны. Это обстоятельство, вместе с возможным злоупотреблением установленными законодательством привилегиями для иностранцев, находящихся в браке с гражданином Азербайджана, негативно влияет на эффективность мер, принимаемых для предотвращения незаконной миграции.

В проекте предлагается внести поправки в статью 12 Семейного кодекса, согласно которым, к числу лиц, между которыми не допускается заключение брака, должны быть добавлены иностранцы или лица без гражданства, незаконно пребывающие или проживающие на территории страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz yaşayan əcnəbilərin ölkə vətəndaşı ilə nikaha daxil olması qadağan edilir

Другие новости из категории

Упрощается процедура вступления в брак для граждан Азербайджана, проживающих за рубежом
Упрощается процедура вступления в брак для граждан Азербайджана, проживающих за рубежом
3 июня 2024 г. 14:18
Объявлена дата первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Объявлена дата первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
3 июня 2024 г. 12:43
В Азербайджане устанавливается порядок создания рабочих мест сверх квоты
В Азербайджане устанавливается порядок создания рабочих мест сверх квоты
3 июня 2024 г. 11:46
Привлеченные к профподготовке будут получать пособие в размере половины минимальной зарплаты
Привлеченные к профподготовке будут получать пособие в размере половины минимальной зарплаты
3 июня 2024 г. 11:43
Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса
Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса
31 мая 2024 г. 13:27
Милли Меджлис не рассмотрел на последнем заседании весенней сессии два законопроекта
Милли Меджлис не рассмотрел на последнем заседании весенней сессии два законопроекта
31 мая 2024 г. 13:19
Милли Меджлис принял в первом чтении исполнение госбюджета за прошлый год
Милли Меджлис принял в первом чтении исполнение госбюджета за прошлый год
31 мая 2024 г. 12:30
Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса
Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса
31 мая 2024 г. 11:15
Милли Меджлис решительно осудил резолюцию палаты представителей парламента Нидерландов
Милли Меджлис решительно осудил резолюцию палаты представителей парламента Нидерландов
30 мая 2024 г. 12:34
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса
27 мая 2024 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi