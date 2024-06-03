Незаконно проживающие в Азербайджане иностранцы не смогут оформить брак с гражданином страны

Иностранцам, незаконно проживающим в Азербайджане, будет запрещено вступать в брак с гражданином страны.

Иностранцам, незаконно проживающим в Азербайджане, будет запрещено вступать в брак с гражданином страны.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложено внести в Семейный кодекс.

В документе отмечается, что многие иностранцы, проживающие на территории Азербайджана без регистрации или находящиеся длительное время без документов, дающих право на пребывание или проживание, выбирают заключение брака с гражданином Азербайджана в качестве возможного легкого способа не покидать территорию страны. Это обстоятельство, вместе с возможным злоупотреблением установленными законодательством привилегиями для иностранцев, находящихся в браке с гражданином Азербайджана, негативно влияет на эффективность мер, принимаемых для предотвращения незаконной миграции.

В проекте предлагается внести поправки в статью 12 Семейного кодекса, согласно которым, к числу лиц, между которыми не допускается заключение брака, должны быть добавлены иностранцы или лица без гражданства, незаконно пребывающие или проживающие на территории страны.