Некоторым лицам в Азербайджане будут назначены условные трудовые пенсии

Некоторым лицам в Азербайджане будут назначены условные трудовые пенсии.

Некоторым лицам в Азербайджане будут назначены условные трудовые пенсии.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в закон "О трудовых пенсиях" был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

С поправками в статье 1.0.1-1 Закона добавлено понятие “условная трудовая пенсия”, а в статье 20 Закона слова “должен получать” заменяются словами “условная трудовая пенсия”.

Таким образом, в дальнейшем будет уточнен механизм расчета размера трудовой пенсии, назначаемой членам семей лиц, предусмотренных данной статьей, а также будет достигнуто сокращение судебных разбирательств.

Предлагаемая статья не предусматривает ограничения или расширения прав лиц какой-либо категории, а просто рассчитана на разъяснение и более легкое понимание юридического смысла соответствующих статей.

Проект поправок в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.