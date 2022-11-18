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Некоторым лицам с инвалидностью I степени предлагается идти на уступки по трудовому стажу

Некоторым лицам с инвалидностью I степени предлагается идти на уступки по трудовому стажу В Азербайджане ряду лиц с инвалидностью I степени предлагается идти на уступки в связи с пятилетним трудовым стажем.
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 13:38
Некоторым лицам с инвалидностью I степени предлагается идти на уступки по трудовому стажу

В Азербайджане ряду лиц с инвалидностью I степени предлагается идти на уступки в связи с пятилетним трудовым стажем.

Как сообщает Report, с таким предложением депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев выступил 18 ноября на пленарном заседании парламента.

По его словам, на сегодняшний день от инвалидов I степени требуется 5 лет трудового стажа: "Невозможно ожидать 5-летнего стажа от человека с врожденной инвалидностью. Поэтому я предлагаю предоставлять определенные уступки этим людям. Среди гражданских лиц, получивших увечья в Отечественной войне, есть и инвалиды. Считаю, что и по отношению к ним следует идти на такие уступки. Думаю, это не станет нагрузкой на бюджет, поскольку их не так много.

Кроме того, имеются определенные пустоты и в назначении трудовой пенсии на льготных условиях. Так, определенная прослойка работающих на вредных работах не может получать пенсию на льготных условиях из-за требования пенсионного капитала".

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Версия на азербайджанском языке I dərəcəli əlilliyi olan bəzi şəxslərə əmək stajı ilə bağlı güzəşt edilməsi təklif olunur

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