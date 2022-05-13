Некоторые врачи в Азербайджане получают зарплату свыше 7 тыс. манатов

За последний год минимальная зарплата немедицинского персонала в Азербайджане была повышена с 294 до 406 манатов, что говорит об увеличении примерно на 38%.

За последний год минимальная зарплата немедицинского персонала в Азербайджане была повышена с 294 до 406 манатов, что говорит об увеличении примерно на 38%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По его словам, размер максимальной зарплаты был повышен с 665 до 7 123 манатов: "За последний год зарплата среднего медицинского персонала повысилась с 294 до 506 манатов. Это означает рост примерно на 49%. То есть, при нынешней системе зарплаты среднего медперсонала и немедицинского персонала будут расти наряду с окладами врачей".