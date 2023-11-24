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Некоторые села Шушинского района переходят в административное деление Ходжалинского района

Некоторые села Шушинского района переходят в административное деление Ходжалинского района ​​​​​​​Некоторые села Шушинского района переходят в административно-территориальное деление Ходжалинского района.
Милли Меджлис
24 ноября 2023 г. 11:51
Некоторые села Шушинского района переходят в административное деление Ходжалинского района

Некоторые села Шушинского района переходят в административно-территориальное деление Ходжалинского района.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона "О частичном изменении административно-территориального деления Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачынского и Шушинского районов Азербайджанской Республики".

Согласно проекту, села Малыбейли, Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар, входящие в административно-территориальное деление Шушинского района, планируется включить в административно-территориальное деление Ходжалинского района.

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