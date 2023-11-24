Некоторые села Шушинского района переходят в административное деление Ходжалинского района

Некоторые села Шушинского района переходят в административно-территориальное деление Ходжалинского района.
Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона "О частичном изменении административно-территориального деления Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачынского и Шушинского районов Азербайджанской Республики".
Согласно проекту, села Малыбейли, Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар, входящие в административно-территориальное деление Шушинского района, планируется включить в административно-территориальное деление Ходжалинского района.