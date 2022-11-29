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Не представленные в парламенте Азербайджана партии получат финансовую помощь

Не представленные в парламенте Азербайджана партии получат финансовую помощь Финансовая помощь будет выделена политическим партиям, получившим на парламентских выборах голоса, но не представленным в Милли Меджлисе.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 16:20
Не представленные в парламенте Азербайджана партии получат финансовую помощь

Финансовая помощь будет выделена политическим партиям, получившим на парламентских выборах голоса, но не представленным в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О политических партиях", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В проекте отмечается, что для финансирования деятельности политической партии в соответствии со статьей 25.2 настоящего закона государством выделяется материальная помощь, и для этой цели предусмотрены средства, ежегодно указываемые отдельной строкой в госбюджете.

По информации, 2,5 процента от этих средств будут поровну разделены между политическими партиями, кандидаты от которых получили голоса на выборах в Милли Меджлис, однако партии которых не были представлены в законодательном органе.

Проект был принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Seçkilərdə etibarlı səslər qazanan, lakin parlamentdə təmsil olunmayan partiyalara maliyyə yardımı ayrılacaq

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