Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК

Названы страны, в которых в прошлом году граждане Азербайджана стали жертвами эксплуатации.

Названы страны, в которых в прошлом году граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми.

Как сообщает Report, список этих стран приведен в годовом отчете Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2021 год.

В 2021 году 95 граждан Азербайджана стали жертвами торговли людьми. 74 из них подверглись принудительной эксплуатации в Турции, 12 - в России, 7 - в Иране, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах и 1 - в Азербайджане.

29 апреля на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству и по правам человека парламентарии обсудят годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2021 год.