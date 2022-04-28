О нас
Аудио новости

Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК

Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК Названы страны, в которых в прошлом году граждане Азербайджана стали жертвами эксплуатации.
Милли Меджлис
28 апреля 2022 г. 16:34
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК

Названы страны, в которых в прошлом году граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми.

Как сообщает Report, список этих стран приведен в годовом отчете Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2021 год.

В 2021 году 95 граждан Азербайджана стали жертвами торговли людьми. 74 из них подверглись принудительной эксплуатации в Турции, 12 - в России, 7 - в Иране, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах и 1 - в Азербайджане.

29 апреля на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству и по правам человека парламентарии обсудят годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2021 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan names countries where its citizens are exploited – LIST
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının istismara məruz qaldığı ölkələr məlum olub - SİYAHI

Другие новости из категории

В Шуше состоялось совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса
В Шуше состоялось совместное заседание Комитетов Милли Меджлиса
27 апреля 2022 г. 14:05
В Азербайджане многодетным матерям засчитают страховой стаж
В Азербайджане многодетным матерям засчитают страховой стаж
26 апреля 2022 г. 17:19
В Азербайджане дети с ограниченными возможностями здоровья смогут учиться в обычных классах
В Азербайджане дети с ограниченными возможностями здоровья смогут учиться в обычных классах
26 апреля 2022 г. 17:16
Снижается требование к пенсионному капиталу работников, занятых на вредных работах
Снижается требование к пенсионному капиталу работников, занятых на вредных работах
26 апреля 2022 г. 17:12
Муса Гулиев: Пенсии имеющих право на льготную пенсию лиц вырастут на 170 манатов
Муса Гулиев: Пенсии имеющих право на льготную пенсию лиц вырастут на 170 манатов
26 апреля 2022 г. 17:07
Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане
Больные онкологией и рассеянным склерозом смогут получать пенсию в Азербайджане
26 апреля 2022 г. 17:00
В Азербайджане женщины, усыновившие пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно
В Азербайджане женщины, усыновившие пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно
26 апреля 2022 г. 16:59
Некоторым лицам в Азербайджане будут назначены условные трудовые пенсии
Некоторым лицам в Азербайджане будут назначены условные трудовые пенсии
26 апреля 2022 г. 16:55
В Азербайджане некоторым пенсионерам будут назначены пособия
В Азербайджане некоторым пенсионерам будут назначены пособия
26 апреля 2022 г. 16:53
В Азербайджане пенсионеры смогут выбирать вид пенсионного обеспечения
В Азербайджане пенсионеры смогут выбирать вид пенсионного обеспечения
26 апреля 2022 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi