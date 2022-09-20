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Названы основные проблемы в сфере трансплантации почек и печени

Названы основные проблемы в сфере трансплантации почек и печени В Азербайджане самая большая проблема в сфере трансплантации почек и печени связана с нехваткой специалистов и поиском доноров.
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 16:54
Названы основные проблемы в сфере трансплантации почек и печени

В Азербайджане самая большая проблема в сфере трансплантации почек и печени связана с нехваткой специалистов и поиском доноров.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что в больницах, подведомственных Минздраву и Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), нет больших возможностей для выполнения подобных операций пациентам.

"Статистика по пересадке почек и печени в стране отстает от многих стран. Даже не стоит проводить параллели с европейскими странами. За последние 20 лет прогресс есть, однако в клиниках, проводящих подобные операции, имеются очереди из сотен, даже тысяч пациентов. Есть необходимость в создании новых центров, осуществляющих подобные операции".

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