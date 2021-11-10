Названы приоритетные направления расходов госбюджета на будущий год

11:24

"В будущем году приоритетными направлениями расходов бюджета останутся финансирование мер по дальнейшему укреплению оборонной способности Вооруженных Сил – гаранта нашей исторической победы, усилению национальной безопасности государства, размещению военных частей на освобожденных от оккупации территориях, надежной охране восстановленной госграницы".

Как передает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В этих целях предусмотрено 15% расходов госбюджета в будущем году, средства в размере 4 млрд 490 млн манатов", - подчеркнул министр.