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Названы приоритетные направления расходов госбюджета на будущий год

Названы приоритетные направления расходов госбюджета на будущий год 11:24
Милли Меджлис
10 ноября 2021 г. 11:50
Названы приоритетные направления расходов госбюджета на будущий год
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"В будущем году приоритетными направлениями расходов бюджета останутся финансирование мер по дальнейшему укреплению оборонной способности Вооруженных Сил – гаранта нашей исторической победы, усилению национальной безопасности государства, размещению военных частей на освобожденных от оккупации территориях, надежной охране восстановленной госграницы".

Как передает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В этих целях предусмотрено 15% расходов госбюджета в будущем году, средства в размере 4 млрд 490 млн манатов", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Priorities of next year's state budget expenditures announced
Версия на азербайджанском языке Gələn ilin dövlət büdcəsinin prioritet xərclərinin vacib istiqamətləri açıqlanıb

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