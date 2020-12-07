Названы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, очередное заседание законодательного органа состоится 11 декабря.

В повестку заседания вошли 12 вопросов, среди которых решение Милли Меджлиса об утверждении указа президента Азербайджана Ильхама Алиева о ликвидации военного положения с 00:00 12 декабря 2020-го года, обсуждение назначения председателя Счетной палаты, изменения в Гражданском, Трудовом, Таможенном, Налоговом кодексах АР и др.