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Названы основные нарушения в деятельности муниципалитетов в 2024 году

Названы основные нарушения в деятельности муниципалитетов в 2024 году Основные проблемы в работе муниципалитетов в 2024 году были связаны с управлением земельными участками, использованием финансовых средств, прозрачностью и отчетностью.
Милли Меджлис
10 февраля 2025 г. 11:40
Названы основные нарушения в деятельности муниципалитетов в 2024 году

Основные проблемы в работе муниципалитетов в 2024 году были связаны с управлением земельными участками, использованием финансовых средств, прозрачностью и отчетностью.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете органа административного надзора за деятельностью муниципалитетов, представленном на заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Среди нарушений отмечены подделка документов, незаконная продажа земель, единоличные решения должностных лиц по муниципальному имуществу, заниженная оценка участков при продаже, а также слабый контроль за сбором налогов и арендных платежей, что ухудшает финансовое положение муниципалитетов.

Отметим, что административный контроль за деятельностью муниципалитетов в Азербайджане осуществляет Министерство юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il bələdiyyələrin yol verdiyi əsas nöqsanlar açıqlanıb

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