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Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК

Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК Вопрос будет обсужден на следующей неделе на пленарном заседании Милли Меджлиса
Милли Меджлис
22 апреля 2021 г. 11:22
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Report
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Названы кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от депутатов Милли Меджлиса, не принадлежащих ни к какой политической партии.

Report представляет список кандидатов:

1. Арифа Мухтарова
2. Ильхам Мамедов
3. Низами Надирханлы
4. Фуад Джавадов
5. Габиль Оруджов
6. Наиля Аскерова
7. Айдын Мурадов

В текущем месяце из-за истечения срока полномочий членов ЦИК в этом месяце, комиссия будет сформирована вновь. ЦИК будет традиционно сформирован из 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральные депутаты и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.

Вопрос будет обсужден на следующей неделе на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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