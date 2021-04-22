Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК

Вопрос будет обсужден на следующей неделе на пленарном заседании Милли Меджлиса

Названы кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от депутатов Милли Меджлиса, не принадлежащих ни к какой политической партии.

Report представляет список кандидатов:

1. Арифа Мухтарова

2. Ильхам Мамедов

3. Низами Надирханлы

4. Фуад Джавадов

5. Габиль Оруджов

6. Наиля Аскерова

7. Айдын Мурадов

В текущем месяце из-за истечения срока полномочий членов ЦИК в этом месяце, комиссия будет сформирована вновь. ЦИК будет традиционно сформирован из 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральные депутаты и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.

Вопрос будет обсужден на следующей неделе на пленарном заседании Милли Меджлиса.