Названы наиболее частые виды нарушений в деятельности муниципалитетов в Азербайджане

Названы наиболее частые виды нарушений в деятельности муниципалитетов в Азербайджане.

Названы наиболее частые виды нарушений в деятельности муниципалитетов в Азербайджане.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном отчете органа, осуществляющего контроль над деятельностью муниципалитетов.

Согласно документу, проведенный анализ выявил, что наиболее частые нарушения в деятельности муниципалитетов связаны с управлением муниципальными землями, использованием материальных средств, обеспечением прозрачности и отчетности, муниципальным управлением (единоличное управление, неверная организация исполнительного аппарата и т.д.) и пр.