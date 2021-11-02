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Названы категории лиц, к которым будет применена амнистия

Названы категории лиц, к которым будет применена амнистия Амнистия в Азербайджане будет применена к лицам, принимавшим участие в Отечественной войне и других боевых операциях во имя защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также близким родственникам лиц, погибших или пропавших без вести в это
Милли Меджлис
2 ноября 2021 г. 16:10
Названы категории лиц, к которым будет применена амнистия
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Амнистия в Азербайджане будет применена к лицам, принимавшим участие в Отечественной войне и других боевых операциях во имя защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также близким родственникам лиц, погибших или пропавших без вести в этой войне и боевых операциях.

Как передает Report, это отражено в проекте решения "Об объявлении амнистии по случаю 8 ноября - Дня Победы", поступившем в парламент за подписью президента Ильхама Алиева.

Кроме того, под амнистию подпадают лица, награжденные орденами и медалями в связи с участием в боевых операциях, проводимых во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в Отечественной войне, а также за другие специальные заслуги; получившие увечья во время Ходжалинского геноцида, родственники погибших и пропавших без вести лиц; депортированные из Армении в результате политики этнических чисток, терроризма и геноцида в 1948-1953 и 1988-1992 годах; вынужденные переселенцы, покинувшие родные земли, в результате оккупации армянами части территории Азербайджана в 1988-1993 годах; ставшие инвалидами в результате трагедии 20 января 1990 года, или близкие родственники шехидов; лица, ставшие инвалидами в результате военных провокаций Армении против гражданского населения в период Отечественной войны, а также их родственники и т.д.

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Версия на азербайджанском языке 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə qəbul olunacaq amnistiyanın kimlərə şamil ediləcəyi açıqlanıb
Версия на английском языке Categories falling under amnesty revealed

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