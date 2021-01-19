Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию

Определен перечень документов для пересечения граждан Азербайджана, выезжающих в Турцию в рамках безвизового путешествия.
Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте об утверждении "Протокола №1 между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение, подписанное 25 февраля 2020 года в городе Баку между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз".
Это следующие документы:
1. Дипломатический паспорт Азербайджанской Республики;
2. Служебный паспорт Азербайджанской Республики;
3. Общегражданский паспорт Азербайджанской Республики.
4. Удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики ( машиночитаемое и содержащее биометрические данные в соответствии со стандартами документа № 9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений);
5. документ, удостоверяющий личность моряка Азербайджанской Республики (при наличии списка судового состава и выписки из него);
6. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта при движении 9 поездов в составе бригады);
7. Удостоверение личности летного состава;
8. Свидетельство о возвращении гражданина Азербайджанской Республики (требуется только для возвращения в Азербайджанскую Республику, временное пребывание в Турецкой Республике, транзит и выезд).