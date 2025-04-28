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Парламент Азербайджана обнародовал дату и повестку очередного заседания

Парламент Азербайджана обнародовал дату и повестку очередного заседания Названы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
28 апреля 2025 г. 16:21
Парламент Азербайджана обнародовал дату и повестку очередного заседания

Милли Меджлис Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 1 мая, в повестке 12 вопросов.

Как сообщили Report в парламенте, в частности, депутатам предстоит в третьем чтении обсудить изменения в законах "Об обеспечении единства измерений", "Об аккредитации в области оценки соответствия", "О стандартизации" и "О техническом регулировании".

Также в третьем чтении будут рассмотрены поправки в Семейный и Гражданский кодексы, ряд законов, касающихся регистрации по месту жительства, прав ребенка, дорожного движения, социальной защиты детей, лишившихся родителей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной адаптации лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений.

Кроме того, парламентарии в третьем чтении рассмотрят изменения в Кодекс об административных проступках, законы "О судебных исполнителях", "Об исполнительном производстве", "Об ипотеке" и "О безналичных расчетах", поправки в Налоговый кодекс.

Повестка включает и учреждение юбилейной медали "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)" с соответствующим изменением в законе "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Ряд законопроектов будет рассмотрен во втором чтении. Среди них - поправки в Гражданский процессуальный кодекс, законы "Об исполнительном производстве", "О военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе", "О трудовых пенсиях", Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы "О судах и судьях", "Об охране памятников истории и культуры".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

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