Названа сумма, направленная на борьбу с COVID-19 в Азербайджане в 2020 году

Об этом говорится в законопроекте "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики в 2020 году"

В прошлом году в Азербайджане с целью снижения отрицательного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны из госбюджета было выделено 1 390,6 млн манатов, 1 334,1 млн манатов из этих средств были полностью использованы.

Как передает Report, эти показатели отражены в законопроекте "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики в 2020 году".

В документе также говорится, что за счет бюджетных и других источников в связи на меры экономической поддержки были мобилизованы 2,5 млрд манатов. Благодаря превентивным мероприятиям хоть и не удалось полностью предотвратить ожидающийся в экономике страны упадок, тем не менее удалось предотвратить более широкое его проявление.