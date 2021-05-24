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Названа сумма, направленная на борьбу с COVID-19 в Азербайджане в 2020 году

Названа сумма, направленная на борьбу с COVID-19 в Азербайджане в 2020 году Об этом говорится в законопроекте "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики в 2020 году"
Милли Меджлис
24 мая 2021 г. 11:36
Названа сумма, направленная на борьбу с COVID-19 в Азербайджане в 2020 году
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В прошлом году в Азербайджане с целью снижения отрицательного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны из госбюджета было выделено 1 390,6 млн манатов, 1 334,1 млн манатов из этих средств были полностью использованы.

Как передает Report, эти показатели отражены в законопроекте "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики в 2020 году".

В документе также говорится, что за счет бюджетных и других источников в связи на меры экономической поддержки были мобилизованы 2,5 млрд манатов. Благодаря превентивным мероприятиям хоть и не удалось полностью предотвратить ожидающийся в экономике страны упадок, тем не менее удалось предотвратить более широкое его проявление.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals amount spent on fight against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il COVID-19-la mübarizəyə xərclənən vəsaitin məbləği açıqlanıb

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