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Названа причина, по которой делегация Азербайджана не примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване

Названа причина, по которой делегация Азербайджана не примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване Стало известно, по каким причинам азербайджанская делегация не примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая пройдет 18-20 ноября этого года в столице Армении Ереване.
Милли Меджлис
17 ноября 2023 г. 21:57
Названа причина, по которой делегация Азербайджана не примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване

Стало известно, по каким причинам азербайджанская делегация не примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая пройдет 18-20 ноября этого года в столице Армении Ереване.

Как сообщил Report руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев, хотя двумя годами ранее предусматривалось, что в 2023 году осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Узбекистане, эта страна отказалась от проведения мероприятия.

"Председатель Национальной ассамблеи Армении Ален Симонян 13 июня 2023 года направил президенту ПА ОБСЕ письмо о готовности принять осеннюю сессию, и в связи с отсутствием других кандидатов обращение было принято.

Неуважение к азербайджанскому флагу, проявленное на глазах у премьер-министра этой страны Николом Пашиняном во время международного спортивного мероприятия в Армении 14 апреля текущего года, организация митинга членами парламента Армении, журналистами, блогерами в связи с немедленным освобождением лица, совершившего это преступное деяние, вызвали справедливое недовольство азербайджанской общественности.

Кроме того, мы обеспокоены преобладающим в Армении чувством враждебности и ненависти к нашей стране, ярко проявляющимися антиазербайджанской пропагандой и азербайджанофобией.

По этим веским причинам азербайджанская делегация не примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Ереване 18-20 ноября этого года. Также следует отметить, что принятие там каких-либо решений или рекомендаций в отношении нашей страны без нашего участия будет считаться необоснованным", - подчеркнул Азай Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ATƏT PA-nın İrəvandakı sessiyasına hansı səbəbdən qatılmayacağı açıqlanıb

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