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Названа причина индексации трудовых пенсий раз в год в Азербайджане

Названа причина индексации трудовых пенсий раз в год в Азербайджане

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана вице-спикер Валех Алескеров назвал причину осуществления индексации пенсий раз в год. 

Как сообщает Report, он сказал, что в случае индексации раз в месяц трудовых пенсий в соответствии с индексом потребительских цен, один месяц показатель будет возрастать, другой - снижаться. 

"Индексация раз в год выбрана потому, что подсчитывается средняя стоимость и в соответствии с этим осуществляется индексация", - добавил В.Алескеров. 

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