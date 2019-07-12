Названа причина индексации трудовых пенсий раз в год в Азербайджане

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана вице-спикер Валех Алескеров назвал причину осуществления индексации пенсий раз в год.

Как сообщает Report, он сказал, что в случае индексации раз в месяц трудовых пенсий в соответствии с индексом потребительских цен, один месяц показатель будет возрастать, другой - снижаться.

"Индексация раз в год выбрана потому, что подсчитывается средняя стоимость и в соответствии с этим осуществляется индексация", - добавил В.Алескеров.