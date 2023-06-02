Названа основная цель внесения поправок в бюджете ГФСЗ на 2023 год

Названа основная цель внесения поправок в бюджет Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) на 2023 год.

Названа основная цель внесения поправок в бюджет Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) на 2023 год.

Как сообщает Report, это нашло отражение в пояснении к проекту поправок в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год“.

В результате фактических показателей доходов и расходов государственного фонда социальной защиты населения за январь-март 2023 года возникла необходимость в уточнении закона “О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год”.

Таким образом, в связи с абсолютной необходимостью оптимизации существующих показателей по расходным направлениям бюджета фонда, без изменения поступлений и других доходов по взносам на обязательное государственное социальное страхование до конца года с учетом показателей риска, а также сохранением сбалансированности бюджета фонда, счесть целесообразным посчитать в качестве доходного направления 4 000 000 манатов из неиспользованных в предыдущие годы средств госфонда.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2023 года № 1966 “О повышении размера социальных пособий и внесении изменений в указ президента Азербайджана № 973 “О повышении размера социальных пособий” от 29 августа 2013 года”, с 1 января 2023 года размер пособия в связи с рождением ребенка увеличен с 300 до 500 манатов. С целью исполнения указа возникла необходимость увеличения предусмотренной в бюджете фонда суммы по этим видам пособий на 4 000 000,0 манатов. В то же время минимизация последствий пандемии позволяет сократить на 4 000 000 манатов сумму пособий на похороны, что является одним из расходных направлений бюджета фонда.

По указанным причинам, при сохранении неизменным общего показателя расходов на пособия, выплачиваемые за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование, целесообразной считается корректировка бюджета путем смещения расходов на пособия.