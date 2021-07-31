Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ

Названа дата рассмотрения вопроса о лишении депутата неприкосновенности

Обнародована дата проведения заседания Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание комиссии состоится 2 августа.

На заседании будет рассмотрено представление Генерального прокурора Кямрана Алиева о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова, избившего сотрудника полиции.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.