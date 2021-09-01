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В конце сентября депутаты ММ соберутся на первое заседание осенней сессии

В конце сентября депутаты ММ соберутся на первое заседание осенней сессии Названа дата первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
1 сентября 2021 г. 10:11
В конце сентября депутаты ММ соберутся на первое заседание осенней сессии
Report
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Названа дата первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, первое пленарное заседание осенней сессии парламента состоится 30 сентября.

Согласно Конституции Азербайджана, Милли Меджлис созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. Если 1 февраля и 30 сентября приходятся на нерабочий, праздничный день или день голосования, то сессия начинает свою работу на следующий рабочий день.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyasının ilk plenar iclasının vaxtı məlum olub

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