В конце сентября депутаты ММ соберутся на первое заседание осенней сессии

Названа дата первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, первое пленарное заседание осенней сессии парламента состоится 30 сентября.
Согласно Конституции Азербайджана, Милли Меджлис созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. Если 1 февраля и 30 сентября приходятся на нерабочий, праздничный день или день голосования, то сессия начинает свою работу на следующий рабочий день.