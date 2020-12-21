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Названа дата обсуждения пакета бюджета в Милли Меджлисе

Названа дата обсуждения пакета бюджета в Милли Меджлисе Включенные в пакет бюджета законопроекты будут обсуждаться на заседании комитета Милли Меджлиса
Милли Меджлис
21 декабря 2020 г. 15:03
Названа дата обсуждения пакета бюджета в Милли Меджлисе
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Определена дата обсуждения в Милли Меджлисе документов, входящих в пакет бюджета.

Об этом Report сообщил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили.

Он отметил, что включенные в пакет бюджета законопроекты будут обсуждаться на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству 23 декабря.

Отметим, что в пакет бюджета включены законопроекты "О государственном бюджете на 2021 год", "О прожиточном минимуме на 2021 год", "О пределе критерия нуждаемости на 2021 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год", сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты Азербайджанской Республики на предстоящий год.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə büdcə müzakirələrinin vaxtı açıqlandı

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