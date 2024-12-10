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Назначены члены Антикоррупционной комиссии Азербайджана

Назначены члены Антикоррупционной комиссии Азербайджана Назначены члены Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.
Милли Меджлис
10 декабря 2024 г. 12:03
Назначены члены Антикоррупционной комиссии Азербайджана

Назначены члены Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, данный вопрос внесен в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса, решение принято путем голосования.

Согласно проекту, членами Антикоррупционной комиссии стали вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев, руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, депутат Амина Агазаде и председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

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Версия на азербайджанском языке Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın üzvləri təyin edilib - SİYAHI

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