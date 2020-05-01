​Назначен новый заведующий общим отделом Милли Меджлиса

Гюльнара Исмайлова назначена заведующей общего отдела Милли Меджлиса.
Как передает Report, соответствующее распоряжение подписала спикер парламент Сахиба Гафарова.
Отметим, что Г.Исмайлова сменила на этом посту Талатума Гулиева.
Гюльнара Исмайлова назначена заведующей общего отдела Милли Меджлиса.
Как передает Report, соответствующее распоряжение подписала спикер парламент Сахиба Гафарова.
Отметим, что Г.Исмайлова сменила на этом посту Талатума Гулиева.
Эта новость также доступна на других языках: