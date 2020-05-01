Назначен новый заведующий общим отделом Милли Меджлиса

​Назначен новый заведующий общим отделом Милли Меджлиса

1 мая, 2020 21:22

https://report.az/storage/news/741cc296e08597fcef4b1fbc63257b0e/13b6ed6b-8f66-46b4-8143-a2c3c5537e8a_292.jpg Гюльнара Исмайлова назначена заведующей общего отдела Милли Меджлиса. Как передает Report, соответствующее распоряжение подписала спикер парламент Сахиба Гафарова. Отметим, что Г.Исмайлова сменила на этом посту Талатума Гулиева.

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