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Назначен новый заведующий общим отделом Милли Меджлиса

​Назначен новый заведующий общим отделом Милли Меджлиса

Гюльнара Исмайлова назначена заведующей общего отдела Милли Меджлиса.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписала спикер парламент Сахиба Гафарова.

Отметим, что Г.Исмайлова сменила на этом посту Талатума Гулиева.

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