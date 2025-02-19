Наталья Кочанова: Беларусь рассчитывает на поддержку в получении статуса наблюдателя в АПА

Беларусь ожидает поддержки в вопросе получения статуса наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Беларусь ожидает поддержки в вопросе получения статуса наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Как сообщает Report, об этом заявила спикер парламента Беларуси Наталья Кочанова на 15-й пленарной сессии АПА, которая проходит в Баку под председательством Азербайджана.

Она сказала, что Беларусь - миролюбивое государство, ведущее многовекторную внешнюю политику.

"Членство в международных организациях способствует развитию экономических и культурных связей. В XXI веке важно строить мир без разделений и выработать совместную стратегию, чтобы внешние силы не вмешивались во внутренние дела государств", - заявила Кочанова.