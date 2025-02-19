О нас

Наталья Кочанова: Беларусь рассчитывает на поддержку в получении статуса наблюдателя в АПА

Наталья Кочанова: Беларусь рассчитывает на поддержку в получении статуса наблюдателя в АПА Беларусь ожидает поддержки в вопросе получения статуса наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 12:18
Наталья Кочанова: Беларусь рассчитывает на поддержку в получении статуса наблюдателя в АПА

Беларусь ожидает поддержки в вопросе получения статуса наблюдателя в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Как сообщает Report, об этом заявила спикер парламента Беларуси Наталья Кочанова на 15-й пленарной сессии АПА, которая проходит в Баку под председательством Азербайджана.

Она сказала, что Беларусь - миролюбивое государство, ведущее многовекторную внешнюю политику.

"Членство в международных организациях способствует развитию экономических и культурных связей. В XXI веке важно строить мир без разделений и выработать совместную стратегию, чтобы внешние силы не вмешивались во внутренние дела государств", - заявила Кочанова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Natalya Kochanova: Belarus seeks support for observer status in APA
Версия на азербайджанском языке Spiker: Belarusun APA-ya müşahidəçi kimi qəbuluna dəstək gözləyirik

Экслюзивные новости

Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
19 февраля 2025 г. 08:10
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
19 февраля 2025 г. 07:00
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
18 февраля 2025 г. 12:48
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
18 февраля 2025 г. 09:16
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi