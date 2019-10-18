Нарушающие закон в связи с митингами будут наказаны - МНЕНИЯ

"Я не считаю верным решение Национального совета о назначении митинга на 19 октября рядом со станцией метро "28 Мая". Законы о согласовании митинга с соответствующей исполнительной властью объясняют неверно. Возможно, в некоторых странах можно провести акцию, лишь уведомив соответствующую исполнительную власть. Однако в законодательстве Азербайджана указано, что для проведения митинга следует обратиться в соответствующую исполнительную власть".

Об этом Report заявил член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, председатель партии "Вахдат" Таир Керимли.

"Оппозиция утверждает, что в законе нет слова "разрешение". Речь не идет о получении разрешения, проведение митинга должно быть согласовано с соответствующей исполнительной властью. Призыв к несанкционированному митингу – нарушение закона. Если они недовольны решением Исполнительной власти города Баку, пусть обращаются в суд. То есть, вопрос следует решать в юридической плоскости. Решение о назначении непосредственного митинга незаконно", - отметил депутат.

Председатель партии "Вахдат" Таир Керимли "Призыв к несанкционированному митингу – нарушение закона".

Т.Керимли подчеркнул, что согласно законодательству, проведение митингов у станций метро запрещено: "По данной территории интенсивно передвигаются тысячи людей, транспортные средства. Значит, несанкционированным митингом они нарушают права других людей, беспокоят их. Твои права не должны нарушать права других. Они знают, что незаконный митинг будет предотвращен. При таком раскладе сколько человек пострадает из-за вовлечения в незаконную акцию. Нельзя играть чувствами людей. Они не понимают этого? Кто ответит за последствия? Пока не поздно, пусть откажутся от жестких решений. Нельзя допускать в Азербайджане дестабилизацию. Простые люди не понимают, что дестабилизация приведет страну в состояние Сирии, Ливии. Тогда демократия не будет иметь значения… Страна может превратиться в ад, я призываю граждан поступать разумно".

В заявлении Report депутат Эльман Мамедов напомнил, что Исполнительная власть Баку предложила оппозиции провести митинг 19 октября на Гарадагской учебно-спортивной базе спортивного клуба "Нефтчи" на улице 28 Мая в бакинском поселке Локбатан: "Городская исполнительная власть обосновала не согласие с предложенными оппозицией местами. В ответе говорится, что проведение митинга с указанным оппозицией количеством людей в парке перед станцией метро "Нариман Наримов" создаст трудности с точки зрения обеспечения общественной безопасности. Близость мест, где оппозиция хочет провести митинг, к выходам со станций метро, где интенсивно передвигаются транспортные средства и граждане, создаст проблемы свободному перемещению других, не участвующих в митинге людей, возникнут проблемы в работе торговых, служебных объектов, объектов общепита. Они утверждают, что в законе есть право на свободу собраний, и они могут проводить митинги когда захотят. Статьи закона не таковы, как они их представляют. Кто-то желает провести митинг в определенном месте, но там сконцентрирована трудовая деятельность, отдых тысяч людей. Стоит учитывать и туристов. Поэтому нельзя думать только о себе, нельзя нарушать права других людей".

Депутат Эльман Мамедов "Назначившие несанкционированный митинг лица должны отменить это решение".

Депутат отметил, что при проведении митинга вопрос безопасности должен быть под серьезным контролем: "Если кто-то нарушит закон, он будет наказан. Соответствующие структуры пресекут незаконные действия. Правительство, президент Азербайджана не выступают против желания оппозиции провести митинг, выделяется место, но оппозиция выражает несогласие. Несмотря на это кто-то намеренно прибегает к незаконным действиям, чтобы нарушить общественный порядок, покой граждан. Я предлагаю, чтобы назначившие несанкционированный митинг лица отменили его".

Член парламента Таир Рзаев заявил Report, что митинги, пикеты должны организовываться в соответствии с законом "О свободе собраний".

Т.Рзаев сказал, что несанкционированный митинг в общественном месте вызывает недовольство: "Митинги, организованные в общественных местах, препятствуют передвижению граждан, транспортных средств. Здесь особое внимание следует обращать на вопрос безопасности. На таких акциях в любой момент может произойти нежелательный инцидент. А это приведет к беспорядкам. Неверно, что оппозиция назначила митинг вблизи станции метро "28 Мая". На данной территории находятся школы, объекты общепита. На такого рода митингах звучат оскорбительные выражения. Это приводит к недовольству окружающих людей. Несанкционированные митинги могут причинить вред людям. Как и во всех странах, в Азербайджане имеется в связи с этим законодательная база. Митинг до проведения должен быть согласован. К сожалению, оппозиция в некоторых случаях не следует этому. Если помните, 9 октября оппозиция провела санкционированный пикет у здания Исполнительной власти Баку. Мы стали свидетелями нежелательных инцидентов на пикете. Планировалось, что в пикете примут участие, выскажутся 50 человек. К сожалению, оппозиция постаралась собрать на территорию дополнительных участников. Люди были обеспокоены этим, выражали недовольство".

Депутат Таир Рзаев "Туристы не должны уезжать недовольными, потому что столкнувшись в стране с негативными случаями, они рассказывают об этом при возвращении домой"

Депутат отметил, что несанкционированные акции протеста вызывают недовольство у туристов: "В последнее время в стране ощущается поток туристов. Одним из положительных факторов для туристов в Азербайджане является общественно-политическая стабильность. Благодаря стабильности в стране туристы спокойно посещают исторические памятники. Туристы не должны уезжать недовольными, потому что столкнувшись в стране с негативными случаями, они рассказывают об этом при возвращении домой… Почему они должны говорить, что в Азербайджане не следуют законам? Поэтому все должно быть в рамках закона".

Напомним, что Национальный совет объявил, что 19 октября проведет митинг у станции метро "28 Мая" в Насиминском районе Баку.