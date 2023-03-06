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НАНА: Дефицит воды в Азербайджане будет усиливаться

НАНА: Дефицит воды в Азербайджане будет усиливаться Дефицит воды в Азербайджане будет постепенно усиливаться.
Милли Меджлис
6 марта 2023 г. 12:41
НАНА: Дефицит воды в Азербайджане будет усиливаться

Дефицит воды в Азербайджане будет постепенно усиливаться.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ирада Гусейнова сказала на восьмом заседании комиссии по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА).

По ее словам, дефицит воды негативно сказывается на охране биоразнообразия: "Ежегодное увеличение опустынивания вызывает большое беспокойство и в связи с этим принимаются определенные меры. Считаю, что соответствующие структуры должны объединить усилия по предотвращению дефицита воды, Азербайджан должен предпринять шаги для сохранения биоразнообразия".

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Версия на азербайджанском языке AMEA: "Azərbaycanda su qıtlığı daha da artacaq"

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